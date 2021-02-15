إقالة مدرب الهلال السعودي عقب الخسارة التاريخية من ضمك

المصدر: أ ف ب

سجل ضمك فوزاً تاريخياً هو الأول له في تاريخ مواجهاته مع الهلال، وجاء بنتيجة 1-صفر أمس الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في ختام المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، ما تسبب في إقالة المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو من منصبه بحسب ما أعلن النادي.

وقال الهلال في حسابه على تويتر "قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو"، مقدما "شكره وتقديره" للمدرب الروماني وطاقمه و"متمنيا لهم التوفيق".

وقرر الهلال تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب فريق الشباب في النادي، لتولي المهمة بدءا من تمارين اليوم الاثنين.

ويدين ضمك بالفوز الغالي إلى الجزائري فاروق شافعي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 45، وجعل مصير مدرب الهلال الروماني رازفان لوتشيسكو في مهب الريح وسط حديث عن التوجه لإقالته من منصبه.

ورفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة وبقي في المركز قبل الأخير، فيما بقي الهلال على رصيده السابق 33 نقطة وتراجع للمركز الثالث بفارق نقطة خلف الأهلي الثاني المتعادل الخميس مع الاتحاد 1-1، خمس خلف الشباب المتصدر الذي فاز السبت على النصر 4-صفر.

وسيطر الهلال على مجريات الشوط الأول، لكن هجماته لم تشكل أية خطورة باستثناء كرة واحدة صوبها الارجنتيني لوسيانو فييتو وعلت العارضة بقليل (ق24).

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط ومن ركلة ركنية خطف ضمك هدف التقدم عندما ارتقى فاروق شافعي للكرة ولعبها برأسه على يمين حبيب الوطيان.

وواصل الهلال سيطرته في الشوط الثاني وكان قريباً من التعادل لكن كرة أمير كردي ارتطمت بالقائم وأخذت طريقها خارج الملعب (ق71)، ثم لاحت فرصة أخرى عندما انطلق ياسر الشهراني خلف كرة طويلة، لكنه لعبها بجانب القائم (ق77).

وكاد ضمك أن يعزز تقدمه بهدف ثان لكن رأسية الأرجنتيني إيميلو سيلايا علت العارضة (ق79) قبل أن يجد زميله عبدالعزيز مجرشي نفسه في مواجهة المرمى لكن كرته تصدى لها حبيب الوطيان ببراعة (ق90).

وفي الوقت بدل الضائع، تهيأت فرصة للهلال لمعادلة النتيجة لكن رأسية صالح الشهري مرت بمحاذاة القائم.

وفي نهاية المطاف، مني الهلال بهزيمته الخامسة في مبارياته الـ 13 الأخيرة التي شهدت تعادله أيضا خمس مرات، مكتفيا خلال هذه السلسلة بثلاثة انتصارات فقط.

كما خسر الفريق الكأس السوبر السعودية وخرج من مسابقة كأس الملك وفقد صدارة الدوري وعجز حتى الآن عن تحقيق فوزين على التوالي.

وقال لوتشيسكو في تصريح تلفزيوني عقب الخسارة أمام ضمك إن "ما نتعرض له لم يمر به الهلال منذ فترة طويلة، لكن ما يسبقها يعتبر فترة تاريخية حققنا فيها إنجازات كبيرة وبذلنا مجهودا بدنيا وذهنيا كبيرين. نواجه بعض الصعوبات حاليا وهي فترة تبعت فترة زاهية".

وتابع "من الصعب أن نضع اللوم على اللاعبين، الكل يبذل مجهودا وأولوياتنا هي معالجة الوضع وسنقاتل في المرحلة المقبلة، لكننا افتقدنا الثقة في بعض الأوقات والجودة في اتخاذ القرارات... كما عانينا من بعض الإصابات أخلت باتزان الهلال".

وختم "نحن نعرف كل هذه الأسباب داخل النادي والطريقة التي يمكن الخروج بها من الأزمة، لكن الجمهور قد يصعب عليه تقبلها وفي النهاية هذه كرة القدم ومن المتوقع أن تواجه مثل هذه الأمور".

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