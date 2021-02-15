الرفاع والأهلي إلى نهائي كأس ملك البحرين

المصدر: أ ف ب

يتواجه الرفاع والأهلي في نهائي مسابقة كأس ملك البحرين في نسختها الرابعة والأربعين، بعد فوز الأول على الرفاع الشرقي 2-1 والثاني على الحدد بالركلات الترجيحية (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في الدور نصف النهائي أمس الاحد.

وتقام المباراة النهائية في الرابع من شهر مارس المقبل.

ويدين الرفاع بفوزه في لقاء "الدربي" أمام الرفاع الشرقي للاعبه محمد جاسم مرهون صاحب هدفي الفوز (ق30 و84). فيما سجل للخاسر فيصل بودهوم (ق53).

وشهدت المباراة طرد مدافع الرفاع حمد شمسان بعد نيله بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (ق90+3).

في المقابل، احتاج الأهلي بداية إلى هدف في الدقائق القاتلة ومن ثم إلى ركلات الترجيح للتخلص من الحد وحسم تأهله إلى المباراة النهائية.

افتتح الحد التسجيل عن طريق محمد عبدالوهاب (ق11 من ركلة جزاء)، وأدرك الأهلي التعادل بفضل جمال راشد من ركلة جزاء أيضاً (ق45).

وفي الشوط الثاني، تقدم الحد مجددا عبر البرازيلي إريك لويس (ق79)، ليعادل الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بفضل باقر العصفور (ق90+2).

وفي سيناريو الركلات الترجيحية، سجل كل من جمال راشد وباقر العصفور وعيسى غالب وإبراهيم حبيب والمغربي حمزة صنهاجي للأهلي، وسجل للحد محمد عبدالوهاب وعبدالله عبدو وسيد محمد عدنان، فيما أهدر موسيس الركلة الرابعة بعد أن تصدى لها حارس الأهلي عبدالله الذوادي.

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