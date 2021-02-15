مانلوفيتش: خسارة الهلال السوداني عادية

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

وصف الصربي زوران مانلوفيتش مدرب الهلال السوداني الخسارة التي تعرّض لها فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي 0- 2، أول من أمس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، بالعادية، وأكد الصربي أن الهلال قادر على التعويض في المباريات المقبلة.

وأوضح مانلوفيتش أن مرحلة المجموعات ما زالت في بدايتها، وقال الصربي في تصريحات عقب اللقاء، إن المباراة كانت صعبة كما كان يتوقعها، وأشار إلى أن فريقه صنع العديد من الفرص ولكن اللاعبين لم يحسنوا استغلالها، وبدأ الهلال السوداني مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بالخسارة أمام ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا، بنتيجة بهدفين نظيفين بملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

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