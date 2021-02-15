الوحيشي مدرباً للأفريقي التونسي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

قرر مجلس إدارة النادي الأفريقي التونسي إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، إلى منتصر الوحيشي أحد أبناء النادي على أن يساعده في الجهاز الفني كل من: لطفي الرويسي وعادل النفزي وشمس الدين القينوبي وصابر عبد اللاوي، وجاء القرار عقب الإطاحة بالمدير الفني السابق للفريق قيس اليعقوبي، ومن المقرر عودة نشاط مسابقة الدوري 28 الجاري وسيدخل الفريق معسكراً بمدينة طبرقة بالشمال التونسي استعداداً للمنافسات.

من جهة أخرى، تقدم يوسف العلمي أحد المسؤولين السابقين بأوراق ترشحه لرئاسة النادي، وضمت قائمته عدداً من المسؤولين الذين سبق لهم العمل في مجالس الإدارات السابقة مثل: مهدي الغربي، وحامد مبارك، ورشيد الزمرلي، وعلي علولو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز