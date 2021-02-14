الكويت تبحث عودة النشاط الرياضي

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف)

يترقب الوسط الرياضي في الكويت، نتائج اجتماع عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب، مع الأندية والاتحادات اليوم بشأن عودة النشاط الرياضي، الذي تم إيقافه الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس «كورونا»، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطالب الأندية، باستثناء المؤسسة الرياضية من منع أو تعطيل نشاطها، لأهمية النشاط الرياضي للمجتمع، وأكدت الأندية أن قرار الإيقاف، يتسبب في أضرار عدة لوجود التزامات مالية ضخمة عليها بشأن عقود اللاعبين المحترفين، والمدربين الأجانب والمحليين، بجانب تأثر برنامج إعداد المنتخب، الخاص باستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة للمونديال وكأس آسيا ما يهدد طموحات «الأزرق».

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