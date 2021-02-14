معلول يغيب عن «قمة وادي النيل»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

تأكد غياب اللاعب الدولي التونسي، علي معلول، ظهير أيسر فريق الأهلي المصري، عن أول مواجهتين للفريق الأحمر في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي يستهلها الأهلي بمواجهة المريخ السوداني، بعد غدٍ في قمة وادي النيل، ضمن منافسات المجموعة، التي تضم أيضاً فريقي سيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي.

وتعرض علي معلول لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتقرر غياب معلول عن الملاعب لمدة أسبوعين للعلاج.

وبخلاف غياب اللاعب عن مباراة الأهلي والمريخ السوداني، سيغيب أيضاً عن مواجهة فريق النصر ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر، والمقرر لها 19 من فبراير الجاري، أما اللقاء الثالث الذي سيغيب عنه معلول، هو لقاء سيمبا التنزاني في المرحلة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، يوم 23 من الشهر الجاري.

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