الأهلي ثالث العالم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حقق فريق الأهلي المصري المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، محلقاً بالميدالية البرونزية في المونديال، بفوزه أمس على بالميراس البرازيلي بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت إلى الأهلي بطل أفريقيا على حساب بطل قارة أمريكا الجنوبية.

ونجح في التسجيل للأهلي كل من بدر بانون ومحمد هاني وأجايي، وتصدى حارس بالميراس ويفيرتون لتسديدة عمرو السولية، والقائم لتسديدة مروان محسن، فيما سجل لبالميراس كل من اسكارفا غوميز، وتصدى الحارس محمد الشناوي لتسديدتي روني وميلو بنجاح، وسدد لويز ادريانو الركلة الثانية خارج المرمى.

قدم الأهلي أداءً هجومياً مغايراً عن مباراته الماضية أمام بايرن ميونيخ في نصف النهائي، والتي خسرها بهدفين دون مقابل، وظهر لاعبوه نداً قوياً للبطل البرازيلي، في ظل الالتزام التكتيكي الواضح من اللاعبين على أرض الملعب.

وأضاع عمرو السولية لاعب الأهلي، أولى فرص المباراة عند الدقيقة 27، عندما مر من مدافع بالميراس، وانفرد بالحارس وسدد الكرة في الزاوية البعيدة، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن، وألغى الحكم هدف أجاي، في الدقيقة 67، بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة، كرر الأهلي إنجازه التاريخي عندما حصل على المركز الثالث في نسخة البطولة التي أقيمت باليابان عام 2006.

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