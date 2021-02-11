مبارك سلمان مدرباً عاماً للهلال السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

اختار نادي الهلال السوداني مبارك سلمان لتولي المدير الفني لفريق الأهلي الخرطوم لتولي منصب المدرب العام بالفريق في الفترة المقبلة، وقدمت له لجنة التطبيع التي تدير النادي عرضاً لتولي هذا المنصب وافق عليه، وسيتولى سلمان منصب المدرب العام رسمياً عقب عودة الفريق من جنوب أفريقيا وأداء مباراته أمام صن داونز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وجاء اختيار لجنة تطبيع نادي الهلال، بعد رحيل البوسني عدنان الذي كان يتولى هذا المنصب، وطالب مبارك سلمان إدارة الهلال بضرورة موافقة نادي الأهلي الخرطوم على هذا الطلب.

من جهة أخرى أرجع نصر الدين النابي المدير الفني لنادي المريخ، تعادل فريقه سلبياً أمام الشرطة القضارف إلى سوء الحظ، وقال المدرب التونسي: «سوء الحظ حرمنا من تحقيق الفوز على الشرطة، لقد فعلنا كل شيء في الهجوم لكن الكرة لم تدخل المرمى».

كما أعلن المريخ عن وصول لاعبه الأوغندي سعيدي شونيه، للانضمام إلى تحضيرات الفريق، ويتأهب الفريق إلى المجموعات بأبطال أفريقيا عندما يلاقي الأهلي المصري في السادس عشر من الشهر الجاري.

وأوقعت القرعة المريخ في المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي المصري، فيتا كلوب الكونغولي، وسيمبا التنزاني.

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