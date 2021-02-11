الأندية التونسية.. 4 في مهمة رسمية

المصدر: (تونس - صالح قادري)

انطلقت الفرق التونسية الأربعة في الإعداد للمهمة الرسمية لخوض المنافسات الأفريقية على قدم وساق، من أجل تحقيق بداية موفقة، فبدأ الترجي التونسي في التحضير لمباراة الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، التي ستجمعه السبت المقبل بتينغات السنغالي على استاد ملعب حمادي العقربي برادس.

من جانبه وبعد راحة خاطفة للتخفيف البدني على اللاعبين نتيجة ماراثون المقابلات المحلية انطلق النادي الصفاقسي، أول من أمس، في الاستعداد لمباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني مكرر من كأس الكونفدرالية، التي ستجمعه السبت أيضاً بضيفه فريق الجمعية الرياضية بكيغالي الرواندي بملعب الطيب المهيري، وشهدت تدريبات النادي عودة المصابين، القروي وسوكاري بعد تماثلهما للشفاء. وبعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية بقيادة مدربه لسعد الدريدي في الدوري المحلي، بدأ النجم الساحلي بدوره في الإعداد بمعنويات مرتفعة لمغامرة جديدة، تتمثل في خوض ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية.

أما الاتحاد المنستيري الذي يصل للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور الثالث من كأس الكونفدرالية فإنه سيغادر غداً إلى المغرب على متن رحلة عادية، حيث يلاقي الأحد المقبل الرجاء البيضاوي المغربي.

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