«فيفا» يضع الأهلي المصري في مأزق

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

بات الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري في مأزق، بعد حرمان اثنين من لاعبيه الأساسيين من المشاركة في مواجهة بالميراس البرازيلي، اليوم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية، المقام في قطر، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، باستبعاد الثنائي حسين الشحات ومحمود «كهربا» من المباراة.

واخترق الثنائي الإجراءات الاحترازية، ما تسبب في قيام محمود الخطيب رئيس الأهلي ورئيس بعثة الفريق في قطر، بتوقيع غرامة مغلظة على الثنائي قيمتها 300 ألف جنيه لكل لاعب. بهذا الاستبعاد تقلصت قائمة الفريق الأحمر إلى 21 لاعباً ولا يستطيع إدخال لاعبين جدد، لأن قرار الاستبعاد عقابي وليس لظروف قهرية، وهو ما أربك حسابات موسيماني المدير الفني، الذي يضطر إلى إجراء بدائل في المراكز، حيث يعد الشحات أحد أهم عناصر الخبرة في الأهلي، ولا يملك البديل المناسب له في مركز الجناح الأيمن، وسيضطر لتوظيف محمد شريف في هذا المركز أو طاهر محمد طاهر، والاعتماد في الجبهة اليسرى على النيجيري جونيو أجاي الذي لم يشارك مع الفريق منذ 3 أشهر للإصابة.

وكذلك «كهربا» الذي اضطر موسيماني للاعتماد عليه في مركز رأس الحربة أمام بايرن ميونيخ، بسبب ابتعاد بعض اللاعبين عن مستواهم، بالتالي سيكون والتر بواليا هو أقرب البدائل.

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