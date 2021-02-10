المغرب يرفض استقبال كايزر شيفر والوداد يطلب النقل أو التأجيل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رفضت المغرب استقبال فريق كايزر شيفز بطل جنوب إفريقيا، وطلب الوداد البيضاوي، تأجيل مباراة الفريقين المقررة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتم إخطار الاتحاد الأفريقي للكرة "الكاف"، بطلب التأجيل أو نقل المباراة التي كانت مقررة يوم السبت المقبل على ملعب استاد محمد الخامس، لتقام خارج المغرب، والتي ترفض سلطاتها دخول الفريق الجنوب إفريقي، خوفاً من سلالة كورونا الجديدة.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، بياناً أكد فيه التقدم بطلب تأجيل المباراة، أو ترحيلها إلى بلد آخر إذا تعذر التأجيل، وتم تقديم الطلب إلى لجنة الأندية في الاتحاد الأفريقي لكر القدم.

وفي حال رفض طلب التأجيل أو النقل، سيتم اعتبار الوداد، خاسراً لأولى مبارياته في المجموعة الثالثة.

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