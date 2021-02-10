لجنة ثلاثية لإدارة الأولمبية العراقية

المصدر: دبي-علي شدهان

سمت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، لجنة ثلاثية لإدارة العمل الأولمبي في العراق خلال المرحلة القادمة.

اللجنة الثلاثية

وتتألف اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الأولمبية العراقية من الدكتور أكرم نعيم عطوان الحميداوي مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور قاسم محمد الخاقاني عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بحامعة بغداد، والدكتور آزاد قادر التدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة صلاح الدين.

"عن بعد"

وعقدت الجمعية العامة للجنة الأولمبية العراقية اليوم في العاصمة العراقية بغداد، اجتماعا إستثنائيا لاتحاداتها الأولمبية الوطنية الاعضاء برئاسة رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية المنتهية ولايته، وبمشاركة "عن بعد" لحيدر فرمان ممثل اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

إتفاق مسقط

وتم خلال الاجتماع، مناقشة ما ورد في رسالة اللجنة الأولمبية الدولية 13 يناير الماضي بصدد إصلاح المشهد الأولمبي العراقي، وتسمية لجنة ثلاثية تدير العمل الأولمبي العراقي مهمتها الأساسية التحضير لإقامة الانتخابات المقبلة على وفق إتفاق مسقط بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة العراقية.

تحديد المهام

وتم خلال الاجتماع تحديد مهام عمل اللجنة الثلاثية بالأداء التشغيلي والاعداد للانتخابات القادمة دون تولي صلاحيات رئيس اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي.

50 يوما

وستقوم اللجنة الثلاثية بإنجاز مهامها في غضون 50 يوما تنتهي في الاول من أبريل المقبل بعد التوصل لانبثاق مكتب تنفيذي منتخب أو العودة إلى رسالة اللجنة الأولمبية الدولية الأخيرة في حال لم تنجز اللجنة الثلاثية أعمالها الموكلة إليها خلال المدة المحددة.

الاسبوع المقيل

وستباشر اللجنة الثلاثية أعمالها الرسمية الاسبوع المقبل بعد إشعار اللجنة الأولمبية الدولية بمقررات إجتماع اليوم.

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