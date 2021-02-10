سيدة تترأس بعثة المريخ لملاقاة الأهلي

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أعلن اتحاد الكرة السوداني عن اختيار أول سيدة لترأس بعثة فريق لكرة القدم، لترأس بعثة نادي المريخ المغادرة إلى القاهرة لمواجهة الأهلي المصري في أولى مباريات الفريق للمجموعات الأفريقية في دوري الأبطال، حيث وقع الاختيار على عضو مجلس إدارة الاتحاد ميرفت حسين .

وكان «كاف» قد قرر تأجيل مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني، في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، 12 فبراير إلى 16 من الشهر نفسه، وذلك بسبب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية المقام حالياً في الدوحة.

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