منتخب الأردن يخسر من «زينت» في دبي

المصدر: (أ ف ب)

خسر منتخب الأردن أمام فريق زينت سانت بطرسبرغ الروسي 1-0 أمس في مباراة ودية في دبي.

ويقيم منتخب الأردن معسكراً تدريبياً مكثفاً في دبي تحضيراً لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

واستهل منتخب الأردن الذي يقوده المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز معسكره التدريبي في دبي بلقاء ودي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني وتعادل معه سلباً، قبل أن يواجه طاجكستان مرتين إذ فاز في المباراة الأولى 2 - صفر، وخسر الثانية صفر - 1. وينتظر أن يكون ختام المعسكر بخوض المباراة الودية الأخيرة، أمام منتخب أوزبكستان يوم 15 من الشهر الجاري، قبل العودة إلى عمّان في اليوم التالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز