شاهد.. لقاء صلاح ومحرز يشعل منصات التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى النجمان العربيان، المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والجزائري رياض رياض محرز نجم مانشستر سيتي، عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقيهما وانتهت بخسارة "الريدز" بأربعة أهداف مقابل هدف أول أمس الأحد.

والتقطت عدسات الكاميرات، انتظار محرز لصلاح بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، ودار حوار ودي قصير بين الثنائي.

وتداول أغلب عشاق كرة القدم في العالم العربي فيديو وصور من لقاء النجمين بالكثير من الإيجابية والفخر بتواجد مؤثر للاعبين عرب ضمن أفضل فرق "البريميرليغ"، فيما انقسم جزء آخر من عشاق النجمين على هوية "فخر العرب" بين الثنائي وتراشقوا كلاميا.

وكتبت مدونة: "نجوم العرب فخر لكل العرب".

وحسب بعض المتابعين فإن محرز قام بمواساة صلاح لتعرض فريقه لخسارة كبيرة على أرضه.

بهذه اللقطة أعطى محرز وصلاح درسا للجمهور المصري والجزائري والعربي، ومثالا يقتدى به الأطفال الصغار لحب اللاعبين والتعلم منهما، وفق "روسيا اليوم".

وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط عن الوصيف مانشستر يونايتد، فيما توقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

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