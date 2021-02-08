اعتزال الحارس الأردني عامر شفيع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن حارس المرمى الأردني عامر شفيع، اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاح.

وقال شفيع في فيديو نشره الاتحاد الأردني لكرة القدم: «اتخذت أصعب قرار في حياتي، والذي جاء بعد تفكير طويل واستشارة كافة المقربين، وأعلن بشكل رسمي انتهاء مسيرتي التي امتدت لأكثر من 25 سنة في ملاعب كرة القدم».

وأضاف: «بعدما شعرت أنه من الصعب أن أبقى بنفس المستوى والجاهزية التي دافعت فيها عن قميص منتخب النشامى، وقررت أن أترك مكاني وأنا في قمة عطائي».

وبدأ شفيع البالغ من العمر 38 عاماً، مسيرته الكروية مع نادي اليرموك، ثم لعب مع أندية الفيصلي والوحدات وشباب الأردن على الصعيد المحلي، والإسماعيلي المصري والفيحاء السعودي.

وعلى صعيد المنتخب الأردني، ساهم شفيع في بلوغ منتخب بلاده للدور ربع النهائي في كأس آسيا مرتين عامي 2004 و2011، ودور الـ16 عام 2019 في الإمارات.

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