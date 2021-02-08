رئيس نادٍ عراقي يتنازل عن المنصب مقابل تسديد الديون

المصدر: دبي - علي شدهان

تنازل علاء كاظم نجم كرة القدم العراقية السابق، عن رئاسته لنادي الطلبة، أحد أشهر الأندية الجماهيرية في العاصمة بغداد، مقابل تكفل الرئيس البديل بتسديد ديون النادي البالغة أربعمئة مليون دينار عراقي «300 ألف دولار أمريكي».

وتولى كاظم رئاسة النادي البغدادي العريق الملقب بالأنيق لجمالية أداء فريقه الأول لكرة القدم في مختلف البطولات، منذ 12 عاماً، شهدت الكثير من فصول الشد والجذب، خصوصاً ما يتعلق بكيفية توفير الأموال للاعبي ومدربي النادي.

ويتوقع أن يكون صباح الكناني الرئيس الجديد للطلبة في حال تكفل بتسديد ديون النادي.

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