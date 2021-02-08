بايرن والأهلي المصري قمة المفاجآت بنصف نهائي المونديال الليلة

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

تتجه الأنظار في العاشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات إلى مباراة القمة بين فريقي بايرن ميونيخ والأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر، ويدير المباراة طاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة محمد عبدالله، ويأمل بايرن حصد لقبه السادس على التوالي بعد خماسية الموسم الماضي المتمثلة بلقب الدوري والكأس وكأس السوبر المحلي بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، وقال مدربه هانزي فليك: نريد الفوز بالبطولة السادسة، نريد أن نصنع التاريخ، فيما لخص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، هدف فريقه في تحقيق المفاجأة أمام بايرن والفوز والاستمتاع بالمباراة، وقال «ليس لدينا ما نخسره أمام فريق بحجم بايرن، بل هناك الكثير من المكاسب سنحققها من مواجهة بطل أوروبا».

وأيد موقع «فيفا» طموحات موسيماني في تقريره تحت عنوان: «الأهلي يتحدى العملاق البافاري» بأن «الأهلي المنتشي بالفوز على الدحيل مستعد لخلق المفاجأة»، وأوضح التقرير أن بايرن يفتقد الثنائي ليون جوريتسكا وماتينيز بسبب فيروس «كورونا» بجانب إصابة الحارس أليكسندر نوبل في الكاحل وهم من أهم لاعبي بايرن ميونيخ.

وتُعدّ مشاركة الأهلي في عام 2006 م الأبرز، عندما حلّ ثالثاً في المونديال بخسارته أمام إنترناسيونال البرازيلي 1-2 الذي أحرز اللقب لاحقاً على حساب برشلونة، ويسعى الأهلي لتكرار إنجاز مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وصيف 2010 والرجاء البيضاوي وصيف 2013، المتأهلين الوحيدين من إفريقيا إلى النهائي.

وفي المقابل فإن حرب الـ«سوشيال ميديا» بين جماهير الفريقين ما زالت ساخنة ويبدو أنها لن تتوقف إلى بعد معرفة نتيجة المباراة.

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