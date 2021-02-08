دعم الأندية يشعل جمعية الاتحاد السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

شهدت الجمعية العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم، أحداثاً مشتعلة بعد ملاسنات بين رئيس الاتحاد الدكتور كمال شداد وطه فكي رئيس اتحاد بورتسودان، وهاجم فكي شداد أثناء مناقشة الميزانية، حيث طالبت اتحادات بزيادة أموال الدعم للأندية، ويقود رئيس اتحاد بورتسودان طه فكي تجمع اتحادات رافضه لاستمرار شداد في رئاسة اتحاد الكرة.

من ناحية أخرى اتهم رئيس نادي المريخ آدم سوداكال شخصيات ارتبطت بالضلوع في تسويق لاعب المريخ سيف تيري إلى نادي الشرطة العراقي، وأنهم طالبوا النادي العراقي بتقديم عرض للاعب من أجل رفع قيمته التفاوضية، وتفاجأ اللاعب بوصول مندوب الشرطة العراقي وأن هناك من قام بتسويقه للنادي.

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