موسيماني: مفاجأة بايرن والاستمتاع بنصف نهائي هدف الأهلي

المصدر: متابعة - العوضي النمر

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، أن فريقه يمكنه تحقيق المفاجأة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 غداً الإثنين، وهو هدف للفريق بجانب الاستمتاع بالمباراة، وقال في المؤتمر الصحافي للمباراة: ليست هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومباراة بايرن تاريخية، وهي الأهم بالنسبة للفريق، وعلينا مواصلة رحلتنا المميزة بنجاح وتحقيق الانتصارات بعد الفوز بدوري الأبطال الإفريقي والمباراة الأولى بالمونديال، ومباراة بايرن تمثل اختباراً لنا لمعرفة إلى أي مدى نتقدم.

وأضاف: التحدي الأصعب في مباراة بايرن هو عدم اللعب بتوتر، ونحن حريصون على الاستمتاع بالمباراة، وفريقنا قوي حيث فزنا بدوري أبطال إفريقيا، ويمكننا تحقيق المفاجأة، وستكون قصة جميلة.

وقال موسيماني نحترم بايرن ميونيخ وعلينا عدم المبالغة في احترامه، فهم بشر مثلنا، ونعمل على تخفيف مستويات القلق لدى اللاعبين، ونسعى لتقديم كل ما لدينا، لا نلعب من أجل المعجزات، لكن نلعب من أجل فخر المشجعين وأنصار الفريق.

وتابع: نؤمن بفريقنا ولاعبيه، مؤكداً أن كل الفرق ترتكب أخطاء بما فيها بايرن ميونيخ، وتابعت مباريات بايرن الأخيرة ولاحظت أنهم ارتكبوا أخطاء، ولديهم نقاط قوة وضعف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز