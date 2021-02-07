الشناوي: الأهلي المصري سيقدم مستوى متميزاً أمام بطل أوروبا

المصدر: متابعة – العوضي النمر

أكد محمد الشناوي كابتن الأهلي المصري وحارس مرماه أن فريقه جاهز لمواجهة بايرن ميونيخ بطل أوروبا غداً في نصف نهائي مونديال الأندية، وتقديم عرض قوي ومتميز يليق ببطل أفريقيا، وقال خلال مؤتمر صحافي في الدوحة اليوم: «مباراتنا أمام بايرن مهمة وقوية، ولكن في الوقت نفسه نحن أبطال أفريقيا، وجميع لاعبي الأهلي جاهزون نفسياً، وقادرون على تقديم مستوى متميز، يليق بنادي القرن وممثل القارة الأفريقية والكرة المصرية».

وأوضح الشناوي أن لاعبي الأهلي جاهزون على الصعيد النفسي للمباراة، بعد الجلسات المتعددة، التي تم عقدها خلال اليومين الماضيين، وقال «نسير وفق نظام محدد في الاستعداد للمباراة، ونحترم جميع منافسينا بغض النظر عن الأسماء».

ويرتدي محمد الشناوي، الطاقم الأصفر كاملاً في المواجهة المرتقبة، وأشار إلى أن الجميع يتطلع لتقديم مستوى متميز في مباراة الغد أمام بايرن، الذي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين في جميع المراكز، وأكد أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تقديم مباراة قوية، وسيقاتلون غداً أمام بطل أوروبا؛ لإسعاد جماهير النادي، التي تساند الفريق وتدعمه في كل مكان.

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