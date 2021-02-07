مرتضى منصور يطعن في حكم القضاء الإداري

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المصرية اليوم الأحد، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اليوم، بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة المصري، بوقف وتجميد مجلس إدارة الزمالك، وإبعاده عن النادي.

واستند مرتضى في الطعن الذي تقدم به بعد ساعات قليلة من صدور حكم القضاء الإداري المقدم بالطعن فيه، أن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه عن إدارة نادي الزمالك، ورغم صدوره منذ أكثر من شهرين، لم ينشر في الجريدة الرسمية، ولم يخطر به، ولكن تسرّب إلى بعض المواقع الإعلامية من خلال بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة.

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