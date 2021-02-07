القضاء العراقي يخلي سبيل إعلامي رياضي بكفالة مليون دينار

المصدر: دبي-علي شدهان

أخلى القضاء العراقي سبيل الإعلامي الرياضي المعروف حيدر زكي بكفالة شخصية قدرها مليون دينار عراقي «800 دولار أمريكي»، بعد الاستماع إلى أقواله صباح اليوم الأحد في محكمة الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، بشأن 5 قضايا مرفوعة ضده.

وحظيت قضية زكي باهتمام واسع النطاق في الوسط الرياضي وغيره في العراق، وتم صباح أمس الأحد تنظيم وقفة تضامن معه، شارك فيها نجم كرة القدم العراقية السابق يونس عبد علي الهداف التاريخي لبطولة الدوري العراقي.

5 قضايا

ويواجه زكي 5 قضايا رفعها ضده عدنان درجال نجم كرة القدم العراقية السابق، وزير الشباب والرياضة حالياً، ونشأت أكرم نجم أسود الرافدين السابق، وإياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، وأسعد لازم عضو الهيئة، على خلفية شكاوى يتهمون فيها حيدر بالتعرض إليهم عبر برنامجه الرياضي الشهير «ستوديو الجماهير»، والذي يقدمه من قناة دجلة الفضائية العراقية.

ومعروف عن الإعلامي حيدر زكي فتحه ملفات شائكة في ماضي وحاضر ومستقبل الرياضة العراقية عموماً، وكرة القدم خصوصاً، واستضافة شخصيات مرموقة غالباً ما تتسم بقوة الطرح عبر برنامجه الواسع الانتشار داخل العراق وخارجه، ما حول الاختلاف في وجهات النظر بشأن تلك الملفات إلى خلافات عميقة أدت في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى القضاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز