طاقم إماراتي يدير قمة الأهلي وبايرن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طاقم تحكيم دولياً إماراتياً بقيادة محمد عبدالله، لإدارة مباراة القمة بين بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري المقررة في العاشرة مساء غد «بتوقيت الإمارات»، بنصف نهائي كأس العالم للأندية، ويعاونه محمد الحمادي وحسن المهري، بجانب البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا، حكماً رابعاً، ويقود خميس المري، طاقم تحكيم تقنية «VAR»، ويعاونه الكندي دريو فيشر، وكان الأهلي، تأهل لنصف النهائي، بالفوز على الدحيل. ويلتقي اليوم فريقا بالميراس البرازيلي وتيغريس المكسيكي في نصف النهائي، ويشارك تيغريس، بطل المكسيك 7 مرات في المونديال للمرة الأولى، فيما يعد بالميراس، أكثر الأندية تتويجاً بالدوري البرازيلي (10 مرات) وهو بطل كأس ليبرتادوريس.

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