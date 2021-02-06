4 مدربين على طاولة مولودية الجزائر

المصدر: الجزائر - د ب أ

كشف عبدالناصر ألماس، رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر لكرة القدم، أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع أربعة مدربين تمهيداً لاختيار المدير الفني الجديد خلفاً لنبيل نغيز الذي رحل عن المنصب بالتراضي أول من أمس.

وأوضح ألماس في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس، أن مجلس الإدارة بصدد دراسة السير الذاتية لمدربين أجنبيين ومدربين وطنيين بينهما عبدالقادر عمراني، الذي استقال قبل نحو شهر من تدريب نادي شباب قسنطينة، ولكنه نفى وجود أي اتصالات مع المدرب يوسف بوزيدي، المدرب السابق لنادي شبيبة القبائل.

وأوضح ألماس أنه سيتم الفصل في هوية المدرب الجديد في غضون الـ24 ساعة المقبلة.

وأرجع ألماس قرار إقالة نغيز إلى بداية فقدانه السيطرة على اللاعبين وإلى الرغبة في إحداث صحوة بعد أن فشل الفريق في تحقيق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة لم يكن يخطط لإقالة نغيز، ولكن تطور النقاش في اجتماع الطرفين صباح أول من أمس الخميس، تسبب في إنهاء العلاقة.

وأكد ألماس أن النادي لا يعاني أزمة مالية، معترفاً بأنه سيسوي الوضع المالي للاعبين في الأيام القليلة المقبلة.

وأشاد بموقف إدارة نادي اتحاد الجزائر التي وافقت على طلب مولودية الجزائر تأجيل المباراة بين الفريقين التي كانت مقررة بعد غد الأحد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري.

يذكر أن رابطة الدوري الجزائري لم تعلن حتى الآن عن تأجيل هذه المباراة وأبقت على موعدها المعلن سلفاً.

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