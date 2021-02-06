الهلال السعودي ضحية «زلزال» أبها

المصدر: الرياض - وكالات

ازداد الوضع تعقيداً في الهلال السعودي، بعد تلقيه الخسارة الثانية بعد السوبر السعودي أمام النصر، ليعود ويخسر الفريق في مباراة الدوري، ويصبح مدربه الروماني لوتشيسكو على شفا الإقالة، بعد الخسارة المفاجئة للفريق أمام أبها 2-3 في الجولة 17 للدوري السعودي.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية أن «زلزال» الخسارة أمام أبها أصاب «زعيم» الكرة السعودية بالتصدعات، وأن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، عقدت اجتماعًا طارئاً مع المدرب الروماني رازفان لوشيكسو، وذهبت بعض التقارير إلى أن الاجتماع كان عبارة عن رسالة تحذير نهائية من الإدارة للمدرب، من تراجع النتائج، مع تهديد ضمني بالإقالة في حالة أي اهتزاز جديد لـ«الزعيم» السعودي.

وهو الأمر الذي لم يرض عنه سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، والذي رأى أن أي قرار متسرع من الإدارة قد يزيد من اهتزازات الفريق ويعرضه للخطر، مطالباً الإدارة الحالية بالتروي قبل اتخاذ أي قرارات بشأن إقالة المدرب الروماني، وحتى بشأن اختيار المدرب البديل الذي سيتولى بديلاً عن لوشيسكو في حال إقالته.

وتعرض الهلال لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه أبها 2 - 3، أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي). وتقدم أبها عن طريق رياض شراحيلي في الدقيقة 11، قبل أن يسجل صالح الشهري هدف التعادل للهلال في الدقيقة 13. ورفع أبها رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الهلال عند 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الشباب المتصدر.

ورأى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، أن خسارة فريقه أمام أبها، تشبه خسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام النصر، مؤكدًا أن الحظ لا يقف بجانبه أبدًا.

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