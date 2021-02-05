التونسي ساسي يعتذر للاعب المحلة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

أظهر التونسي الدولي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك المصري، روحاً رياضية عالية، تجاه محمد سامي لاعب غزل المحلة، بعدما تسبب في تعرضه لإصابة شديدة في المباراة التي جمعت بين الزمالك والمحلة ضمن الجولة 11 من الدوري الممتاز، وانتهت لصالح الأخير بنتيجة (2-1).

وتدخل ساسي بعنف وركل مدافع المحلة في وجهه، ما تسبّب في جرح استدعى تدخلاً جراحياً، فضلاً عن حدوث ارتجاج بالرأس، وبعد أن رأى ساسي المشهد أشار بيده إلى الجهاز الطبي للمحلة للإسراع في علاج اللاعب، دون الالتفات إلى البطاقة الحمراء التي حصل عليها من حكم المباراة.

واستدعت الإصابة توجه محمد سامي إلى المستشفى، وعلى مدار اليومين الماضيين، لم يتوقف ساسي عن التواصل مع اللاعب للاطمئنان على حالته.

وقال محمد سامي: أتوجه بالشكر لفرجاني ساسي، الذي تواصل معي واعتذر لي أكثر من مرة على إصابتي، فهو لاعب كبير وأخلاقه عالية.

وعرض ساسي تحمل كافة تكاليف علاج مدافع غزل المحلة، وهو الأمر الذي رفضه حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحلة، وقال ساسي على تواصل دائم مع سامي للاطمئنان على حالته الصحية، لكن النادي سيتحمل كافة التكاليف الخاصة بعلاجه ونحن نتكفل بعلاج جميع لاعبينا.

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