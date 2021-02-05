الغرايري المدرب الثالث للملعب التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

عاد المدرب غازي الغرايري إلى بطولة الدوري التونسي، من بوابة الملعب التونسي، وسبق للغرايري تدريب الفريق في موسم 2012- 2013، ليكون المدرب الثالث للفريق في الموسم الحالي، رغم أن الدور الأول للدوري لم ينتهِ، وقاد الفريق في بداية الموسم أنيس البوسعيدي، وتلاه ناصيف البياوي، الذي استغنى عنه الملعب التونسي مؤخراً بالتراضي، بعد الخسارة أمام ضيفه اتحاد تطاوين.

وأشرف البياوي على الفريق خلال 8 مباريات خلال 26 يوماً، حقق خلالها فوزاً وحيداً أمام مستقبل سليمان، وتعادلين أمام نجم المتلوي واتحاد بن قردان، ونال الفريق ثلاث هزائم أمام الترجي التونسي والنجم الساحلي واتحاد تطاوين.

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