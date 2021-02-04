المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا للمحليين برباعية في الكاميرون

المصدر: أ ف ب

وجه المنتخب المغربي، حامل اللقب، إنذارا شديد اللهجة إلى نظيره المالي منافسه في المباراة النهائية للنسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم، بفوزه الكبير على الكاميرون المضيفة برباعية نظيفة أمس الأربعاء في نصف النهائي.

وفرض مهاجم الرجاء البيضاوي سفيان رحيمي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 40 و74، رافعا رصيده الى 5 أهداف في البطولة فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام شريكه السابق مهاجم غينيا ياخوبا باري.

"خطوة واحدة لتحقيق الحلم"

وقال رحيمي، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة "كنا نعرف بان مباراة نصف النهائي ضد البلد المضيف ستكون صعبة فضلا عن الأجواء المناخية الصعبة في البلاد خاصة الرطوبة، لكن لدينا فرق في المغرب تنافس على البطولات القارية وتبلغ المباراة النهائية في الأعوام الأخيرة، وبالتالي لدينا خبرة كبيرة في القارة السمراء".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على مساهمتهم الكبيرة في التأهل. لا زالت أمامنا خطوة واحدة فقط على تحقيق الحلم الذي جئنا من أجله الى الكاميرون وهو الدفاع عن لقبنا".

وافتتح سفيان البوفيتيني التسجيل (ق29)، وختم محمد علي بامعمر المهرجان (ق83)، ليتأهل المغرب الى المباراة النهائية الثانية على التوالي، حيث ضرب موعدا مع مالي التي تغلبت على غينيا 5-4 بركلات الترجيح اثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان المنتخب المغربي الطرف الأفضل اغلب فترات المباراة وخلق مهاجموه العديد من الفرص خصوصا القائد أيوب الكعبي، هداف النسخة الأخيرة برصيد 9 أهداف، أبرزها عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من رحيمي والمرمى مشرع أمامه فتابعها بغرابة بيمناه سهلة بين يدي الحارس (ق5).

ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل عندما انبرى مدافع نهضة بركان عمر النمساوي لركلة حرة جانبية أفلتت من يدي الحارس هاشو كيريدو وتهيأت أمام مدافع حسنية اغادير سفيان البوفتيني فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (ق29).

وعزز المنتخب المغربي تقدمه بهدف رائع عندما مرر القائد أيوب الكعبي كرة خلف الدفاع الى عبدالإله الحافيظي داخل المنطقة فهيأها بيمناه لزميله في الرجاء البيضاوي سفيان رحيمي القادم من الخلف دون مراقبة فتابعها بيسراه زاحفة على يسار الحارس (ق40).

ووجه رحيمي الضربة القاضية للكاميرون عندما استغل كرة لعبها احد المدافعين من ركلة حرة الى احد زملائه فسددها نجم الرجاء البيضاوي بيمناه من خارج المنطقة مستغلا خروج الحارس من عرينه فأسكنها الشباك (ق74).

وختم لاعب وسط اتحاد طنجة بامعمر المهرجان عندما استغل تمريرة عرضية داخل المنطقة تابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (ق83).

وحقق المنتخب المغربي أربعة انتصارات حتى الآن في البطولة بعدما استهل مشواره بفوزه على توغو 1-صفر ثم تعادل مع رواندا سلبا في الجولة الثانية، قبل أن يتغلب على أوغندا 5-2، ثم فاز على زامبيا 3-1 في ربع النهائي.

وتوج المنتخب المغربي بلقب النسخة الخامسة التي استضافها على ارضه العام 2018 بفوزه على نيجيريا برباعية نظيفة في المباراة النهائية، ليصبح ثالث منتخب عربي يتوج بلقب البطولة بعد تونس، بطلة النسخة الثانية العام 2011 على ارضها، وليبيا، بطلة النسخة الثالثة عام 2014 في جنوب إفريقيا.

مالي في النهائي الثاني

وكانت مالي أول المتأهلين إلى المباراة النهائية بفوزها على غينيا 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وهي المرة الثانية على التوالي التي تحجز فيها مالي بطاقتها بركلات الترجيح بعدما كانت ابتسمت لها في ربع النهائي ضد الكونغو عندما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي أيضا بالتعادل السلبي.

وعلى غرار فوزها في ربع النهائي، تدين مالي بتأهلها الى مامادو كوليبالي الذي سجل الركلة الترجيحية الأخيرة التي منحتها بطاقة المباراة النهائية.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها مالي المباراة النهائية للبطولة القارية بعد الأولى في النسخة الرابعة في رواندا عام 2016 عندما خسرت أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية صفر-3.

وتلتقي الكاميرون وغينيا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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