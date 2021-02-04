فوز المحلة إنذار مبكر للزمالك

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

حالة من القلق انتابت جماهير الزمالك المصري، عقب الهزيمة المفاجئة التي تلقاها الفريق على يد غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، بالجولة الـ 11 للدوري الممتاز، وجاءت الهزيمة الأولى للفريق الأبيض خلال الموسم الجاري، جرس إنذار مبكر لمسؤولي الكرة بالنادي. ويعتلي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، جمعها من 10 مباريات، بفارق مباراة واحدة عن الأهلي، الذي يحتل الوصافة بـ 22 نقطة.

ومن أجل زيادة التركيز، قرر أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، توقيع عقوبة مالية على أي لاعب يظهر في وسائل الإعلام، دون الحصول على إذن مسبق، ووجّه قاسم تحذيراً للاعبين بعدم استخدام حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل بصورة سلبية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز