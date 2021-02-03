تعذر تأمين "ودية" يلغي معسكر منتخب العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

ألغت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، معسكر أسود الرافدين الذي "كان" مقررا إقامته بدبي 15 الجاري، استعدادا لاستئناف مرحلة التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، وذلك لتعذر تأمين مباراة ودية خلال المعسكر الملغى.

مباريات ودية

ويتوقع أن يخوض منتخب العراق أكثر من مباراة ودية في مارس المقبل، على أن تقام تلك المباريات في أيام "الفيفا دي".

4 نجوم

وعلى صعيد متصل، وجه السلوفيني كاتانيتش مدرب أسود الرافدين دعوة الإنضمام مجددا ل 4 نجوم سبق وأن استبعدهم عن التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق، وهم أحمد ياسين وجستين ميرام وجلوان حمد وأسامة رشيد.

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