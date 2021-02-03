رقم قياسي لإقالات المدربين في الدوري التونسي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

رغم أن المرحلة الأولى من بطولة الدوري التونسي لم تنته بعد، فإن 11 فريقاً من أصل 14 فريقاً غيرت مدربيها، آخرها اتحاد تطاوين الذي أقال اسكندر القصري وعوضه بشكري الخطوي. ومن جهته أعاد النادي الأفريقي المدرب قيس اليعقوبي عوضاً عن لسعد الدريدي وخلف عفوان الغربي قيس اليعقوبي في نجم المتولي. وكان الأولمبي الباجي قد تعاقد منذ أسبوعين مع خالد بن يحيي بديلاً لشاكر مفتاح. وهكذا تبقى ثلاثة فرق فقط التي أبقت على مدربيها وهي الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني والاتحاد المنستيري بإشراف لسعد جردة ومستقبل رجيش بقيادة سعيد السايبي.

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