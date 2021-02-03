«كاف» يوافق على استبدال لاعبي المريخ

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على طلب المريخ استبدال لاعبين لم يشاركوا مع المريخ في أي مباراة بلاعبين آخرين، وقد وصل بالفعل الخطاب الرسمي إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم قبل أيام معدودة وفيه القرار الرسمي.

وفي أروقة نادي الهلال، وصل الجامايكي الفاس باول تمهيداً للانضمام لتحضيرات الفريق، بعد الانتقال للفريق في التسجيلات الاستثنائية الأخيرة وذلك لنهاية الموسم، في صفقة تكفل بها المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال، وسيتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام رفقة السنغالي إبراهيما نداي في مؤتمر صحافي خلال الساعات المقبلة

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