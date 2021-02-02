الهلال السوداني يكرّم حارسه التنزاني بازي شعبان

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

كرم نادي الهلال السوداني حارس مرماه الأسبق التنزاني بازي شعبان، خلال فعاليات بطولة «سوبر» والتي نظمها نادي سيمبا التنزاني منذ عدة أيام، وذلك بمشاركة الهلال وفريق مازيمبي الكنغولي، واحترف بازي شعبان بصفوف الهلال في الفترة من 1985 إلى 1988، وأهدى رئيس بعثة الهلال عبد المهيمن الأمين قميص النادي للحارس احتفاء به، وتكريماً له على الفترة التي قضاها بالهلال في حقبة الثمانينات.

وحرص رئيس البعثة على تقديم الدعوة للحارس الأسبق للصعود للمنصة رفقة الفريق لاستلام الميدالية الفضية لتكون تذكاراً جديداً وهدية من النادي. وحصد سيمبا التنزاني لقب البطولة، فيما حل الهلال وصيفاً ومازيمبي في المركز الثالث.

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