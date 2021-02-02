«المقاولون العرب» ينقذ الأهلاوي ربيعة

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

أنهى نادي المقاولون العرب إجراءات ضم مدافع الأهلي المصري رامي ربيعة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك قبل ساعات قليلة على غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية، وتم قيده عبر النظام الخاص باتحاد الكرة المصري، بعد أن خرج اللاعب من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وقد عبر عن استيائه لعدم وجود اسمه في قائمة الفريق المتواجدة في قطر، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم للأندية في قطر، وتوصلت إدارة المقاولون العرب لاتفاق مع ربيعة، ووافقت إدارة الأهلي على ترك اللاعب.

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