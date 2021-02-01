«التوانسة» الأكثر حضوراً في الدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

حصد لاعبو شمال أفريقيا، النصيب الأكبر في قوائم أندية الدوري الممتاز المصري هذا الموسم (2020-2021)، وكان لاعبو تونس الأكثر حضوراً، وذلك على عكس السنوات الماضية، حيث إنه لم يكن من السهل العثور على لاعب جيد من بلاد شمال أفريقيا، وكان اتجاه الأندية نحو لاعبين من جنوب القارة ووسطها.

ومنذ ثلاثة مواسم تقريباً، قررت الأندية المصرية أن توجه أنظارها لبلاد المغرب العربي، في ظل وجود أنديتها بشكل منتظم بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فضلاً عن أن القيمة المادية لهؤلاء اللاعبين غير مبالَغ فيها، ويوجد حالياً نحو 25 لاعباً من دول شمال أفريقيا، في الدوري المصري، بينهم 16 لاعباً تونسياً، وهي الجنسية الأكثر وجوداً بالدوري المصري، ويعتبر اللاعبون التونسيون هم الأكثر تألقاً وحضوراً مع أنديتهم، أبرزهم علي معلول ظهير الأهلي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إضافة إلى وجود 6 لاعبين من المغرب، ولاعبين اثنين من ليبيا، ولاعب جزائري واحد.

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