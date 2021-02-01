طاقم نسائي يقود ودية «صقور الجديان» و«الأولمبي»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

شهدت المباراة الودية التي جمعت منتخب السودان الوطني الأول ونظيره المنتخب الأولمبي، وانتهت بفوز «الكبار» بثلاثة أهداف مقابل هدف، ظهور طاقم تحكيم نسائي للمرة الأولى في مباراة للرجال، بقيادة عرفة الشايب، هنادي محمد علي، ريماز عثمان، وللسودان تاريخ في التحكيم النسائي للمباريات الرجالية فقد أدارت الحكمة منيرة رمضان مباريات في كرة القدم موسم 1975، ويرى مراقبون أن السودان سبق العالم في هذا المجال بعد ظهور عدد من الحكمات في الدوريات الأوروبية للمرة الأولى أخيراً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز