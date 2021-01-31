تأييد سجن مجدي عبد الغني سنة في قضية ميراث

المصدر: البيان الإلكتروني

أيَّد القضاء المصري سجن لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق مجدي عبد الغني سنة لاتهامه في قضية ميراث.

وقضت محكمة جنح الدقي بقبول معارضة مجدي عبد الغني على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، شكلاً وفي الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه.

وقررت المحكمة حجز 6 قضايا أخرى للحكم في جلسة 25 فبراير المقبل، وفقاً لما ذكره موقع "اليوم السابع".

يُذكر أن مجدي عبد الغني اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقاربه من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم.

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