الأهلي المصري في «الكبسولة الطبية»

المصدر: . (القاهرة – عماد الحسيني)

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، جلسة مع جهازه المعاون، أمس، وذلك لبحث البرنامج الخاص بالفريق الذي يتواجد في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الدوحة أول من أمس، وسط استقبال حافل من جماهير الأهلي في قطر، والتزم اللاعبون بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، منعاً لإصابة أي لاعب بفيروس «كورونا»، حيث تواجد اللاعبون منذ وصولهم داخل الكبسولة الطبية «العزل الصحي»، التي تطبقها اللجنة المنظمة للبطولة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز