أزمة ثلاثي المريخ أمام لجنة الانضباط

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

حددت لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم، الساعات القادمة، موعداً للنظر في قضية الموسم، الخاصة بثلاثي فريق المريخ (رمضان عجب، محمد الرشيد، بخيت)، المحولة من لجنة شؤون اللاعبين، والذي وقع فيها كل من اللاعبين الثلاثة عقدين مع ناديي الهلال والمريخ، وأكد محمد عوض حميدة رئيس لجنة الانضباط، أن اللجنة ستجتمع خلال الساعات القادمة، لمناقشة القضية، والاستماع لشهادة كل لاعب على حدة، مع الاستماع أيضاً للشهود، بما في ذلك مسؤولو تسجيل النظام في اتحاد الكرة، وناديي الهلال والمريخ، وبعدها يتم تطبيق القانون، دون مجاملة أو انحياز لأحد، وكانت لجنة شؤون اللاعبين، قد أصدرت قراراً بضم اللاعبين للمريخ، مع توقيع عقوبات على النادي واللاعبين، وتحويل الملف للانضباط، فيما أعلن نادي الهلال، تصعيد قضيته وأحقيته في اللاعبين إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

من جهة أخرى، أعلن نادي المريخ السوداني، عن ضم اثنين من اللاعبين الأجانب رسمياً إلى صفوفه، وقال النادي، بحسب الموقع الرسمي، أنه تم رسمياً ضم كل من نجم الدفاع الكاميروني باسكال إيبوسي، والنيجيري توني أدجو، قادماً من نادي المغرب التطواني.

كما حقق فريق الهلال انتصاراً على فريق مازيمبي الكنغولي، بهدفين مقابل هدف، في بطولة سوبر الودية التي ينظمها فريق سيمبا التنزاني، وخسر الهلال مباراته الأولى أمام سيمبا برباعية، أحرز للهلال فيني ومحمد موسى.

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