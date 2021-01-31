«جوارديولا الغلابة».. فاشل في التدريب

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

واصل المدرب المصري رضا عبد العال، مسلسل الإخفاق في مشوار التدريب، وكان سوء النتائج سبب الإطاحة به من تدريب فريق طنطا، الذي يلعب في دوري القسم الثاني، على الرغم من أن نجم الأهلي والزمالك السابق، دائم النقد لمدربي الدوري الممتاز، ودائماً ما يؤكد أنه يستحق التواجد على رأس الإدارة الفنية لأكبر ناديين في مصر، وهما الأهلي والزمالك، أو حتى المنتخب المصري.

وتولى عبد العال تدريب طنطا في سبتمبر من العام الماضي، وقبل 7 جولات على انتهاء الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، لكنه فشل في إنقاذ الفريق من الهبوط وحقق فوزاً وحيداً وتلقى 4 هزائم وتعادل مرتين، وبعد هبوط الفريق للقسم الثاني، عانى تحت قيادة عبد العال، الذي يطلق عليه «جوارديولا الغلابة»، نظراً لحبه لطريقة لعب المدرب الإسباني «بيب جوارديولا».

ولم يحصد طنطا 7 نقاط من أصل 30 نقطة، وتذيل الفريق المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية، ووجه فايز عريبي رئيس النادي النقد لرضا عبد العال وقال: «على الرغم من الظروف المادية الصعبة التي يمر بها النادي، إلا أننا وفرنا كل شيء طلبه رضا عبد العال، وتعاقدنا مع اللاعبين الذين اختارهم بنفسه، لكنه لم يفلح في تحسين النتائج».

وحتى عندما يتلقى أي فريق الهزيمة تحت قيادته، يلقي المدرب باللوم على اللاعبين، وصرخ في مباراة فريقه الأخيرة أمام النجوم قائلاً: «ألطم على وشي اللاعيبة مش عارفة تباصي».

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