40 عاماً.. محاها «الأفريقي» في عام واحد

المصدر: (تونس - صالح قادري)

لم يسبق للاتحاد المنستيري أن فاز على النادي الأفريقي على أرضه خلال 40 سنة كاملة، ولم يتمكن من ذلك إلا في الموسم الماضي، حيث انتصر عليه بهدف دون رد.

وقد اعتبر ذلك الفوز تاريخياً بالنسبة للاتحاد المنستيري، وها هو يعيد الكرة في الجولة العاشرة من الدوري الحالي وبنتيجة أعرض تمثلت في ثلاثة أهداف لهدف. واعتبر مدرب المنستيري لسعد جردة أن فريقه حقق فوزاً تاريخياً متجدداً سيعطيه دافعاً معنوياً ليسترجع مستواه الجيد الذي مكنه في الموسم الماضي من التتويج بكأس تونس وإنهاء بطولة الدوري في المرتبة الثالثة.

في المقابل أصبح النادي الأفريقي في وضعية كارثية لم يسبق له أن عرفها في مسيرته، حيث يحتل المرتبة قبل الأخيرة بمجموع 7 نقاط من 10 مباريات.

نداء عاجل

وأمام هذه الوضعية التي لم يألفها فريق الشعب وجه رئيس اللجنة الطبية بالنادي الدكتور محسن الطرابلسي نداءً عاجلاً لجماهير النادي الأفريقي ناشدهم فيه بالتكاتف من أجل إنقاذه من الوضعية الحرجة التي يعيشها، وأكد أن الأفريقي يمر بمرحلة حساسة خطيرة على مستقبله خصوصاً فيما يخص تسديد ديون «الفيفا»، وطالب جماهير النادي الأفريقي بالقيام بالتبرع مجدداً، حيث بات النادي مهدداً بعقوبات متجددة من «الفيفا» حال لم تتم تسوية ملفات النزاع المسجلة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل يوم 30 من الشهر الجاري.

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