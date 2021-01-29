تغريدات تويتر تكشف حالة نجوم الأهلي المصري قبل مونديال الأندية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قام عدداً كبيراً من نجوم الأهلي المصري من خلال حساباتهم الشخصية في "تويتر"، بنشر الصورة الرسمية لبعثة بطل القارة الأفريقية 2020، استعداداً لبدء مشاركتهم في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 4 فبراير المقبل، بلقاء الدحيل في الافتتاح.

وجاءت التغريدات معبرة عن تفاؤل ومعنويات عالية لدى نجم الفريق المصري، وغرد حسين الشحات: "جاهزون للحلم"، وزميله أيمن أشرف: "بالإيمان والتوكل على الله، سنحقق المستحيل"، وغرد محمود عبد المنعم: "ذاهبون لتحقيق حلمي"، ومروان محسن: "توكلنا علي الله".

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