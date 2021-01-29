المريخ السوداني يتمنى ضم حسين الشحات نجم الأهلي المصري

المصدر: د ب ا

أكد الصادق صالح، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، عن أمنيته في التعاقد مع حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري.

وقال الصادق صالح في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار اليوم الجمعة: "أرغب في التعاقد مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي فهو لاعب كبير وأنا أحبه وأتمنى ضمه لصفوف المريخ السوداني".

وأضاف: "أتابع فرق الدوري المصري بالكامل ولكن بالأخص الأهلي والزمالك، وفي الأهلي هناك لاعبون جيدون كما هو الحال في الزمالك".

وأوضح: "الزمالك يمتلك لاعبا جيدا هو محمد عبدالسلام مدافع الفريق، أما عن مروان محسن مهاجم الأهلي هو لاعب جيد رغم تعرضه للانتقادات وهناك أيضًا حارس نادي بيراميدز وهو المهدي سليمان".

وتابع: "مواجهة الأهلي ستكون صعبة ولكننا سننافس بكامل قوتنا من أجل الصعود والتأهل للأدوار النهائية".

وأشار: "مجموعتنا في دوري أبطال أفريقيا متوزانة، حيث نقع مع الأهلي وفيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزاني".

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