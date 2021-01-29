«سر التاسعة» يتخطى 2 مليون مشاهدة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

حقق الفيلم الوثائقي «سر التاسعة»، الذى يكشف سر تتويج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة، أكثر من 2 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

وذلك خلال 4 أيام فقط من نشره عبر القناة الرسمية للنادى، وتمثل هذه البطولة أهمية خاصة لجماهير الفريق الأحمر، لأنها جاءت على حساب الغريم التقليدي الزمالك، وتفوق عله الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فضلاً عن أن الأهلي توج باللقب بعد غياب لمدة 7 سنوات.

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على «تويتر»، بتخطي عدد مشاهدات الفيلم مليوني مشاهد، ويتناول الفيلم أسرار يكشفها نجوم الفريق وجهازهم الفني عن التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة، والذين أجمعوا على أنهم تعاملوا مع مواجهة الزمالك في المباراة النهائية على أنها حياة أو موت.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل، وتوجهت بعثة الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم، على متن طائرة خاصة، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، ويستهل الفريق مبارياته يوم 4 فبراير المقبل، بمواجهة الدحيل القطري على أن يلعب الفائز منهما مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.

في سياق منفصل، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تمديد عمل اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري، برئاسة أحمد مجاهد وعضوية كل من أحمد حسام عضو ومحمد الشواربي، حتى 31 من يوليو المقبل، أي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، التي تنطلق في العاصمة اليابانية في يونيو المقبل، وبالتالي تأكد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إلى ما بعد الأولمبياد.

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