المريخ السوداني يُقيل مدربه قبل وصوله

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

في سابقة غربية أنهى نادي المريخ تعاقده مع مدربه الصربي الجديد جيسيك، وتم إخطار المدرب بإنهاء خدماته قبل وصوله، وفي المقابل أعلن النادي عن تعاقده مع المدرب التونسي البلجيكي الأصل نصرالدين النابي لتدريب الفريق، وكشف النابي في تصريحات أن المفاوضات مع رئيس نادي المريخ تكللت بالنجاح.

موضحاً أن رئيس النادي استجاب لكل طلباته، وأضاف النابي، سوف نضع النقاط الأخيرة في الخرطوم، موضحاً أنه يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد، لكي يتم تجهيز الفريق للمجموعات الأفريقية.

وأكد النابي أنه لا يمانع في قبول العرض، لا سيما أنه يتابع الفريق ويعرف الكثير عنه. وسبق للتونسي نصر الدين النابي خوض فترة تدريبية مع الهلال السوداني في 2014، وذلك بعد فوزه مع فريق ليوبار الكونغولي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في 2012.

فيما أوضح مدرب الهلال السوداني، زوران مانولوفيتش أن فريقه لا يستحق الهزيمة الكبيرة أمام سيمبا التنزاني بعد الأداء الجيد الذي قدمه على مدار الشوطين، وقال مدرب الهلال، زوران مانولوفيتش في تصريحات صحفية، إن خسارة فريقه أمام سيمبا التنزاني بسبب إرهاق السفر.

وأضاف: الهلال وصل إلى تنزانيا ظهر، الثلاثاء، ولم يخلد للراحة، ما أدى إلى إصابة بعض اللاعبين بالإرهاق، ذاكراً أن السبب الثاني هو الإصابات التي تعرض لها عبد الرؤوف وفيني بونقوقا ومحمد واتارا قلب دفاع الفريق، ولقد أثرت بشكل سلبي على أداء الهلال، هو الأمر الذي استفاد منه سيمبا بعد التبديلات التي حدثت وغيرت شكل المباراة.

وتلقى الهلال السوداني خسارة قاسية بلغت أربعة أهداف مقابل هدف أمام سيمبا التنزاني في بطولة سوبر الودية بتنزانيا.

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