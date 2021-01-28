طائرة خاصة تقل الأهلي المصري للمشاركة في مونديال الأندية

المصدر: البيان الإلكتروني

يختتم الأهلي المصري معسكره المغلق بالقاهرة اليوم الخميس والذي استمر لمدة 48 ساعة بعد مباراة بيراميدز مباشرة، قبل السفر إلى قطر غدا عبر طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل.

ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق واعتمد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تشكيل ‏البعثة التى ستسافر إلى قطر.‏

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لليوم السابع أن محمد هاني لاعب الفريق أجرى أشعة سونار للاطمنان على إصابته في العضلة الخلفية.

وقال إن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بشد خفيف في العضلة الخلفية يستلزم خضوعه لبرنامج تأهيلي يستمر خمس أيام قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأوضح أن حالة اللاعب جيدة جدا وسيكون متواجدا في قائمة مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بالمونديال.

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