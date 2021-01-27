العراق يكسب الكويت في قمة البصرة

المصدر: دبي-علي شدهان

حقق منتخب العراق الأول لكرة القدم، الفوز على شقيقه الكويتي بهدفين لهدف في قمة ودية جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في ملعب البصرة الدولي.



هدف السبق

بدأ المنتخب الكويتي بتسجيل هدف السبق عبر لاعبه عيد الرشيدي "د22"، فيما سجل للعراق، محمد داوود "د 78"، وأيمن حسين من ركلة جزاء في الدقيقة 88 من زمن المباراة التي ادارها طاقم تحكيم قطري.

بعد تاريخي

ورغم ودية مباراة اليوم، إلا أنها اكتسبت بعدا تاريخيا، كونها الأولى منذ 32 عاما، حينما التقيا في العاصمة العراقية بغداد في العام 1989.

أهداف عراقية

وحملت مباراة اليوم أكثر من هدف عراقي، منها تجهيز أسود الرافدين لاستئناف المرحلة الحاسمة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، وإرسال رسالة إيجابية عن مدى جاهزيته لاحتضان "خليجي25"، رغم إرجاء الوفد الخليجي زيارته إلى البصرة للوقوف على مدى جاهزيتها لاستضافة الحدث الذي يترقبه العراق بشغف واهتمام رسمي وشعبي.

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