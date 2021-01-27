الهلال السوداني يضم لاعباً من جامايكا

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تعاقد فريق الهلال نجح نادي الهلال، مع ألفاس إلفيس باول نجم منتخب جامايكا، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، وتكفل الرئيس الفخري المستشار تركي آل الشيخ، والذي رعى المفاوضات بقيمة الصفقة، بالتنسيق مع لجنة التطبيع بالنادي، والتي شكرت الرئيس الفخري على مجهوداته الكبيرة وإسهاماته، التي يقوم بها في خدمة الهلال، ويعتبر ألفاس أحد أبرز لاعبي الرواق الأيمن، ويلعب أساسياً في المنتخب الجامايكي، وينتظر أن يصل اللاعب إلى السودان خلال الساعات القليلة المقبلة.

فيما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إرساله وفد رسمي نهاية هذا الشهر من أجل معاينة الاستادات، التي سوف تلعب عليها مباريات دوري أبطال أفريقيا مرحلة المجموعات، ويأتي تمسك الكاف بهذه الزيارة الميدانية بسبب المرحلة المتقدمة للبطولة، والتي يلعب فيها الهلال والمريخ، وأفادت تقارير عن دعوة الدكتور كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم، رئيسي الهلال والمريخ لاجتماع، لمناقشة هذا الأمر قبل وصول وفد الكاف.

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