«مطوع» الكويت يقترب من عمادة العالم

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف )

تنتظر الجماهير الكويتية الليلة مشاركة قائد منتخبها الأول لكرة القدم في المواجهة الودية أمام المنتخب العراقي على استاد البصرة الدولي ضمن برنامج تحضيرات الأزرق لمباراتي استراليا والأردن في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين. ويقترب المطوع من تحقيق إنجاز تاريخي للأزرق الكويتي، حيث بات على بعد مباريات قليلة من التتويج بلقب عميد لاعبي العالم، ويدخل مباراة أسود الرافدين برصيد 179 مباراة متساوياً مع العماني أحمد كانو ويفصله خمس مباريات عن لقب المصري أحمد حسن العميد الحالي برصيد 184 مباراة دولية.

وتحوم الشكوك حول دخول المطوع التشكيل الأساسي للأزرق، كونه عائداً من الإصابة، وإن كانت الروح القتالية للاعب الذي ينافس على لقب العميد قد ترجح كفته في المشاركة منذ البداية لقيادة زملائه داخل الملعب في مباراة اعتبرها المتابعون تاريخية، لتواجدها ضمن أجندة «فيفا».

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